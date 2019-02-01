Школьников Кыштыма ознакомят с искусственным интеллектом и машинным обучением

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Образование

Информационные технологии развиваются стремительно. То, что ещё недавно описывалось в книгах фантастов, уже реальность. Искусственный интеллект и машинное обучение повсеместно внедряются в экономику и другие сферы деятельности.

Во всех школах Кыштыма с 1 по 11 классы с 25 февраля по 1 марта пройдут, как и по всей России, уроки цифры. Школьников ознакомят с тем, как работают искусственный интеллект и машинное обучение в современном мире.

– Школьники должны выходить из образовательных учреждений готовыми к тому, что цифровые технологии будут внедрены во все сферы деятельности, – сказал сайту «КР» начальник отдела информатизации управления по делам образования Александр Зубаиров. – Они в игровой форме ознакомятся с основами программирования и цифровыми технологиями. Каждый из уроков будет посвящён определённой теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Программа таких уроков разработана министерством просвещения РФ, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, организацией «Цифровая экономика» и крупнейшими ИТ-компаниями страны: фирмой «1С», «Яндекс», «Лабораторией Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Предыдущий тематический урок «Алгоритмы. Код. Команды» прошёл в Кыштымском городском округе в ноябре прошлого года. Он охватил 2308 кыштымских школьников.