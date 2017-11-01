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» » В Кыштыме круглосуточный магазин с бойкой торговлей спиртным прилегает почти вплотную к образовательной организации

В Кыштыме круглосуточный магазин с бойкой торговлей спиртным прилегает почти вплотную к образовательной организации

Автор: КР от Вчера, 10:56 Категория: Экономика и бизнес

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Полицейская проверка в магазине "Визит" в январе 2017 года.

Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции

 

Речь идёт о магазине «Визит» на улице Калинина индивидуального предпринимателя Валерия Недосекова.

 

Эта торговая точка регулярно появляется в сводках полиции, а теперь ею заинтересовалась и прокуратура города. В «Визите» то и дело выявляются правонарушения, связанные с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.

 

– Алкоголя в этом магазине не должно быть в принципе, – сказал сайту «КР» помощник прокурора города Дмитрий Мельников. – В российском законодательстве прописана норма, запрещающая его реализацию, в том числе на расстоянии ближе 50 метров от учебных заведений. Почти в два раза ближе к «Визиту» располагается общежитие для студентов кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, которое также имеет статус образовательного учреждения.

 

Магазин "Визит".

Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции

 

Индивидуального предпринимателя регулярно штрафуют за незаконную торговлю алкогольной продукцией. Но, видимо, сумма штрафов ничтожна в сравнении с доходами от такого бизнеса.

 

На сей раз Недосекову грозит временное приостановление предпринимательской деятельности.

Комментарии:

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На большее ума не хватает. Закрыть и с плечь долой. Меньше хлопот. А по своей работе одни минусы. Уже больше не обращаюсь знаю что впустую. И это закрытие расписались в своей слабости, некомпетентности.
 
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