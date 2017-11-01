В Кыштыме круглосуточный магазин с бойкой торговлей спиртным прилегает почти вплотную к образовательной организации
Автор: КР от Вчера, 10:56 Категория: Экономика и бизнес
Полицейская проверка в магазине "Визит" в январе 2017 года.
Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции
Речь идёт о магазине «Визит» на улице Калинина индивидуального предпринимателя Валерия Недосекова.
Эта торговая точка регулярно появляется в сводках полиции, а теперь ею заинтересовалась и прокуратура города. В «Визите» то и дело выявляются правонарушения, связанные с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.
– Алкоголя в этом магазине не должно быть в принципе, – сказал сайту «КР» помощник прокурора города Дмитрий Мельников. – В российском законодательстве прописана норма, запрещающая его реализацию, в том числе на расстоянии ближе 50 метров от учебных заведений. Почти в два раза ближе к «Визиту» располагается общежитие для студентов кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, которое также имеет статус образовательного учреждения.
Магазин "Визит".
Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции
Индивидуального предпринимателя регулярно штрафуют за незаконную торговлю алкогольной продукцией. Но, видимо, сумма штрафов ничтожна в сравнении с доходами от такого бизнеса.
На сей раз Недосекову грозит временное приостановление предпринимательской деятельности.