В Кыштыме круглосуточный магазин с бойкой торговлей спиртным прилегает почти вплотную к образовательной организации

Автор: КР от Вчера, 10:56 Категория: Экономика и бизнес

Полицейская проверка в магазине "Визит" в январе 2017 года.

Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции

Речь идёт о магазине «Визит» на улице Калинина индивидуального предпринимателя Валерия Недосекова.

Эта торговая точка регулярно появляется в сводках полиции, а теперь ею заинтересовалась и прокуратура города. В «Визите» то и дело выявляются правонарушения, связанные с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.

– Алкоголя в этом магазине не должно быть в принципе, – сказал сайту «КР» помощник прокурора города Дмитрий Мельников. – В российском законодательстве прописана норма, запрещающая его реализацию, в том числе на расстоянии ближе 50 метров от учебных заведений. Почти в два раза ближе к «Визиту» располагается общежитие для студентов кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, которое также имеет статус образовательного учреждения.

Магазин "Визит".

Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции

Индивидуального предпринимателя регулярно штрафуют за незаконную торговлю алкогольной продукцией. Но, видимо, сумма штрафов ничтожна в сравнении с доходами от такого бизнеса.

На сей раз Недосекову грозит временное приостановление предпринимательской деятельности.