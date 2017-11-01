Благодаря росту экономики Челябинской области будет повышена зарплата бюджетникам

Автор: КР от Сегодня, 16:37 Категория: Экономика и бизнес

Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, поручив различным ведомствам организовать комплекс работ, направленный на выполнение майских указов президента России Владимира Путина. Для этих же целей предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с ноября этого года.

– Экономика Челябинской области показывает рост, появились дополнительные доходы. Мы приняли решение направить 1,1 миллиарда рублей из областного бюджета на повышение заработной платы сотрудников бюджетной сферы, чтобы её уровень отвечал тем требованиям, которые установлены в Указах президента, – подчеркнул глава региона Дубровский.

Повышение заработной платы в плановом порядке ожидает педагогов, работников культуры, соцработников, а также всех категорий медицинского персонала.

– Необходимые документы подготовлены, расчёты сделаны по структуре заработной платы и по объёмам необходимого финансирования, – уточнил первый заместитель губернатора Евгений Редин.

В Кыштымском городском округе, по данным на начало этого года, средняя заработная плата учителей составляет 31 650 рублей, воспитателей – 20 850 рублей, педагогов дополнительного образования – 25 680 рублей. Средняя зарплата врача в Кыштыме – 48 631 рубль, работников культуры – 18 639 рублей.