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В Кыштыме общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Шамиль Муллахметов освобождён от занимаемой должности

Автор: КР от Вчера, 17:41 Категория: Экономика и бизнес

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Как сообщила сегодня «Кыштымскому рабочему» пресс-секретарь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Ольга Смирнова, общественный представитель регионального уполномоченного в Кыштыме Шамиль Равильевич Муллахметов 26 июня написал заявление об освобождении его от обязанностей. Заявление было подписано уполномоченным Александром Гончаровым. Сейчас должность его представителя в нашем городе вакантна. Требования к кандидатам размещены на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

 

Напомним, в газете «Кыштымский рабочий» от 29 апреля была опубликована статья «Кого уполномочен защищать?» В ней шла речь о том, что Муллахметов был фигурантом уголовного дела, связанного с фальсификацией документов. Причём он привлекался к ответственности в 2014 году. Почти в одно время с самовыдвижением на должность представителя уполномоченного.

 

Во время подготовки статьи получить комментарий от уполномоченного Александра Гончарова не удалось, поскольку он был в отпуске. Эта статья была направлена ему для ознакомления в июне. В отношении Муллахметова уполномоченный по защите прав предпринимателей назначил проведение служебной проверки. Результат уже известен.

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