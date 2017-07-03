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В Кыштыме на одну кулинарию стало меньше. Спасибо Росимуществу

Автор: КР от Сегодня, 15:57 Категория: Экономика и бизнес

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Два с лишним года  на привокзальной площади в цокольной части дома 12 на улице Металлистов размещалась кулинария «Уральское застолье». Как сказала сайту «КР»  предприниматель Татьяна Устинова, она арендовала помещение у территориального управления агентства Росимущества, но с 1 марта договор расторгнут.

 

В конце 2014 года по соглашению с агентством  за свой счёт предприниматель  провела реконструкцию арендованного помещения и построила красивую входную группу. Новая торговая точка украсила периметр площади. Услугами кулинарии пользовались и приезжие, и жители микрорайона.

 

Однако в конце прошлого года Росимущество выставило помещение на торги, что стало полной неожиданностью для арендатора.  Устинова всё же решилась в них участвовать, но по итогам торгов стала третьей. А победитель, предложивший наиболее высокую цену за объект, отказался выкупать имущество.

 

Как результат – кулинария закрылась. Арендатор  вывез торговое оборудование и демонтировал всю входную группу.   Сейчас собственность Росимущества вернулось в то неприглядное состояние, в каком оно находилось  в 2014 году. Беспокойство теперь проявляют жильцы двухэтажного дома. Арендатор поддерживал в порядке общедомовые коммуникации, а сейчас нет никаких страховок от порчи системы отопления и засорения канализации.

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