В Кыштыме на одну кулинарию стало меньше. Спасибо Росимуществу

Автор: КР от Сегодня, 15:57 Категория: Экономика и бизнес

Два с лишним года на привокзальной площади в цокольной части дома 12 на улице Металлистов размещалась кулинария «Уральское застолье». Как сказала сайту «КР» предприниматель Татьяна Устинова, она арендовала помещение у территориального управления агентства Росимущества, но с 1 марта договор расторгнут.

В конце 2014 года по соглашению с агентством за свой счёт предприниматель провела реконструкцию арендованного помещения и построила красивую входную группу. Новая торговая точка украсила периметр площади. Услугами кулинарии пользовались и приезжие, и жители микрорайона.

Однако в конце прошлого года Росимущество выставило помещение на торги, что стало полной неожиданностью для арендатора. Устинова всё же решилась в них участвовать, но по итогам торгов стала третьей. А победитель, предложивший наиболее высокую цену за объект, отказался выкупать имущество.

Как результат – кулинария закрылась. Арендатор вывез торговое оборудование и демонтировал всю входную группу. Сейчас собственность Росимущества вернулось в то неприглядное состояние, в каком оно находилось в 2014 году. Беспокойство теперь проявляют жильцы двухэтажного дома. Арендатор поддерживал в порядке общедомовые коммуникации, а сейчас нет никаких страховок от порчи системы отопления и засорения канализации.