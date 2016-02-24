В мае в микрорайоне Нижнего Кыштыма откроется новый торговый комплекс

Автор: КР от Сегодня, 11:35 Категория: Экономика и бизнес

Как сказал сайту «КР» предприниматель Сергей Комаров, площадь нового комплекса на улице Мичурина, 33а составляет 1000 квадратных метров. Его фундамент был заложен в 2015 году. В конце марта этого года объект был сдан в эксплуатацию.

На сегодня уже две трети площадей комплекса переданы предпринимателям в аренду под размещение различных торговых точек. Здесь будут и продуктовые, и промтоварные секции.