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В Кыштыме появилась первая фотобудка

Автор: КР от Сегодня, 12:03 Категория: Экономика и бизнес

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Устройство для автоматической съёмки и моментальной печати фотографий разместилось на первом этаже развлекательного комплекса «Октябрь». Как сообщил сайту «КР» его администратор Антон Маркелов, в кабине можно сделать не только серию весёлых слайдов, но и фото на документы.

 

Четыре снимка, распечатанные на глянцевой бумаге стандартного размера 10 на 15 сантиметров обойдутся в сотню рублей. За первые несколько дней за ширмами фотоавтомата побывали около двадцати человек.

 

Подобных автоматов нет во всей северной зоне Челябинской области. В будущем в кабине появятся новые функции – возможность сохранения фотографий на флеш-накопитель и отправления их в соцсети или на электронную почту.   

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