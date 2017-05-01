В Кыштыме появилась первая фотобудка
Автор: КР от Сегодня, 12:03 Категория: Экономика и бизнес
Устройство для автоматической съёмки и моментальной печати фотографий разместилось на первом этаже развлекательного комплекса «Октябрь». Как сообщил сайту «КР» его администратор Антон Маркелов, в кабине можно сделать не только серию весёлых слайдов, но и фото на документы.
Четыре снимка, распечатанные на глянцевой бумаге стандартного размера 10 на 15 сантиметров обойдутся в сотню рублей. За первые несколько дней за ширмами фотоавтомата побывали около двадцати человек.
Подобных автоматов нет во всей северной зоне Челябинской области. В будущем в кабине появятся новые функции – возможность сохранения фотографий на флеш-накопитель и отправления их в соцсети или на электронную почту.
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