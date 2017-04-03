В Кыштыме энтузиасты опубликовали в интернете около тысячи архивных фотографий родного города
Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Общество
Местный фотохудожник Антон Гайнанов создал сообщество в социальной сети «ВКонтакте» прошлой осенью. Название – «Кыштымский фотоальбом» – родилось само собой. В распоряжении молодого человека оказался огромный архив снимков местного фотографа и краеведа, почётного гражданина города Кыштыма Виктора Казакова. За их оцифровку взялся Максим Швейкин – он отсканировал уже около 400 фотографий с плёнок. На очереди ещё столько же.
Кыштым. Мотокросс. Прыжки. 03.09.1976 год. © Казаков Виктор Владимирович.
Оцифровка - Швейкин Максим Сергеевич
К этому делу присоединился и уроженец Кыштыма Евгений Игнатченко проживающий в Снежинске. Вдова фотохудожника Геннадия Парфентьева передала ему большую коллекцию снимков нашего города – её супруг увлекался пейзажной и репортажной фотографией. Игнатченко заказал их оцифровку в снежинской фотомастерской.
Сейчас в «Кыштымском фотоальбоме» собрано более тысячи фотографий нашего города и его окрестностей прошлого века и до наших дней. И на этом энтузиасты останавливаться не намерены. Тем более что отклики они получают со всей России – кыштымцы, давно переехавшие в другие регионы нашей страны, то и дело благодарят их за возможность вспомнить свой город таким, какой он был.
На днях Антон Гайнанов встретится с вдовой Геннадия Ускова, бывшего внештатным корреспондентом газеты «Кыштымский рабочий». Если она согласится, то в «Кыштымский фотоальбом» войдут и его снимки.
Кыштым. Вечер. Подруги. Центр города. Лето 1977 года. © Казаков Виктор Владимирович
Оцифровка - Швейкин Максим Сергеевич
Пополнить альбом кадрами Кыштыма может любой желающий. Для этого в сообществе создана специальная папка.
Обувная фабрика конвейер. Кыштым, 23.05.1973 г. © Казаков Виктор Владимирович
Оцифровка - Швейкин Максим Сергеевич
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