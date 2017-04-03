В Кыштыме начинается строительство нового пятиэтажного дома

Автор: КР от Сегодня, 09:59 Категория: Экономика и бизнес

На улице Дёмина, 7а ООО «КыштымЖилСтрой» приступило к подготовке котлована для строительства 80-квартирного пятиэтажного четырёхподъездного жилого дома. Как сказал сайту «КР» руководитель предприятия Виталий Зубов, его отличием станут индивидуальные газовые котлы для автономного отопления квартир и обеспечения горячей водой. Собственники квартир смогут существенно экономить на оплате за теплоснабжение. Кроме того, по проекту в доме не предусмотрены коммерческие помещения и, соответственно, не будет присущего магазинам и офисам наплыва транспорта и людского потока.

Проект дома уже готов и прошёл госэкспертизу. «КыштымЖилСтрой» получил разрешение на строительство. В этом году после монтажа фундамента начнётся кладка стен. Основным строительным материалом станут газосиликатные блоки и кирпич. Как и в предыдущих домах, которые компания возвела на улице Горелова, в доме будут застеклены лоджии. Во дворе разместится детская площадка и парковка.

В Кыштыме на сегодня на разных стадиях строительства находятся пять многоэтажных домов.

Несмотря на сложности, за 2016 год в Кыштымском городском округе введено в действие 14867 кв. метров жилья (к уровню 2015 года рост – 70,2 процента), в том числе индивидуальное жилищное строительство – 5607 кв. метров. В Кыштыме нет долгостроев и нарушений прав участников долевого строительства. В 2016 году на первичном рынке жилья средняя стоимость квадратного метра составляла 36000 рублей, на вторичном – 33700 рублей. В 2015 году было, соответственно, 37000 и 36300 рублей.