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В Кыштыме магазин откроется по просьбе жителей

Автор: КР от Сегодня, 14:02 Категория: Экономика и бизнес

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В четверг на прошлой неделе комиссия по приватизации администрации Кыштымского городского округа приняла решение передать помещение пустующего магазина на улице ЧГРЭС, 5 в безвозмездное пользование предпринимателю Ларисе Гавриловой.

 

Проживающие в микрорайоне ЧГРЭС давно просили администрацию округа открыть торговую точку, поскольку другие магазины находятся на значительном отдалении от них.  Очередное обращение об этом поступило в прошлый четверг от жителей улицы Огнеупорная на горячую линию в редакции «Кыштымского рабочего», которую в этот раз вёл первый заместитель главы округа Пётр Мошкин.

 

Ранее встроенное в жилой дом помещение уже находилось в аренде. Однако арендаторы не захотели его выкупать, ссылаясь на убыточность торгового заведения. Как сказал сайту «КР» заместитель главы округа, председатель комитета по управлению имуществом Максим Лотов, в прошлом году трижды объявлялся аукцион по продаже магазина, но не поступило ни одной заявки. Всё это время комитет оплачивал расходы на теплоснабжение и содержание муниципального объекта.

 

  Учитывая все обстоятельства, для заинтересованности бизнеса введён безвозмездный режим пользования помещением,  в котором разместится магазин.

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