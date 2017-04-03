В Кыштыме магазин откроется по просьбе жителей
Автор: КР от Сегодня, 14:02 Категория: Экономика и бизнес
В четверг на прошлой неделе комиссия по приватизации администрации Кыштымского городского округа приняла решение передать помещение пустующего магазина на улице ЧГРЭС, 5 в безвозмездное пользование предпринимателю Ларисе Гавриловой.
Проживающие в микрорайоне ЧГРЭС давно просили администрацию округа открыть торговую точку, поскольку другие магазины находятся на значительном отдалении от них. Очередное обращение об этом поступило в прошлый четверг от жителей улицы Огнеупорная на горячую линию в редакции «Кыштымского рабочего», которую в этот раз вёл первый заместитель главы округа Пётр Мошкин.
Ранее встроенное в жилой дом помещение уже находилось в аренде. Однако арендаторы не захотели его выкупать, ссылаясь на убыточность торгового заведения. Как сказал сайту «КР» заместитель главы округа, председатель комитета по управлению имуществом Максим Лотов, в прошлом году трижды объявлялся аукцион по продаже магазина, но не поступило ни одной заявки. Всё это время комитет оплачивал расходы на теплоснабжение и содержание муниципального объекта.
Учитывая все обстоятельства, для заинтересованности бизнеса введён безвозмездный режим пользования помещением, в котором разместится магазин.
Комментарии
Живые статуи, свадебный поезд... Жителей Кыштыма приглашают к обсуждению празднования юбилея города (Elena Scobeyus)
Уважаемая Лидия Декапольцева (Лисичкина) Вышлите, пожалуйста, качественную копию фотографии на электронный адрес нашей газеты Кроме того, пришлите воспоминаниями о семье прабабушки и о т >>>
В Кыштыме полным ходом идёт подготовка к Тотальному диктанту (Кирилл Мазур)
почему дороги в городе не посыпаются чего ждете властьимущие ау >>>
В Кыштыме отец пырнул сына ножом (Наблюдатель)
Похоже пора запрещать ножи в Кыштыме Дня не проходит - режут да пыряют >>>
В Кыштыме спасателям пришлось взламывать входную дверь, которую изнутри заперли трёхлетние близняшки (Гость ирина)
Вот именно что мамаша неадекватная Оставить 3-х летних малышей одних Сколько случаев только в этом году когда дети из окна выпадали А розетки А газ Люди Что вообще творится Ну наверно >>>
В Кыштыме спасателям пришлось взламывать входную дверь, которую изнутри заперли трёхлетние близняшки (Георгий)
как такое могло произойти дети одни в квартире могло произойти все что угодно почему участковый все еще не отреагировал на это проишествие куда смотрит соцзащита города да вопросы к мамаше наверно >>>
Все комментарии