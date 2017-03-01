В Озёрск пожаловал ОМОН из Челябинска

Автор: КР от Вчера, 17:46 Категория: Экономика и бизнес

Нацгвардейцы из областного центра задержали в Озёрске владельца одного из похоронных бюро. Он препровождён в Челябинск.

Поводом для задержания бизнесмена, специализирующегося на ритуальных услугах, стали разборки со стрельбой, которые в ночь на 12 марта произошли в местном пабе «Чкалов». Увидев за соседним столиком женщину, которая когда-то работала в его бюро, затем перешла в конкурирующую фирму, подвыпивший «похоронщик» начал выяснять с ней отношения. В ход пошли нецензурная брань и грубая мужская сила. Владелец ударил «перебежчицу» и оскорбил её.

На защиту женщины примчалось её нынешнее руководство. Между конкурентами завязалась драка с использованием мебели и травматического оружия. Ныне задержанный нацгвардейцами зачинщик конфликта получил ранение. Помимо криминальных разборок в сфере ритуального бизнеса молва приписывает ему ещё и незаконный оборот наркотиков.

Официальные причины задержания предпринимателя пока не озвучены.

Разборками между ритуальными фирмами Озёрск не удивить. Когда-то конкуренты поджигали друг другу машины и устраивали схватки чуть ли не над телами покойников на глазах у убитых горем родственников. Судя по недавним разборкам, ситуация не изменилась к лучшему и после того, как количество похоронных бюро сократилось с пяти до двух.

В Кыштыме не так давно тоже появилась конкуренция в сфере ритуальных услуг. Но надо отдать должное владельцам бизнеса – за клиентов они борются цивилизованными методами, с помощью рекламы и качества услуг. Держит под контролем ситуацию и администрация Кыштымского городского округа.