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В Кыштыме появился первый специализированный прощальный кортеж

Автор: КР от Вчера, 11:25 Категория: Экономика и бизнес

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Катафалк чёрного цвета для погребальной церемонии приобрёл предприниматель Евгений Макаревич. Предприятие «Ритуальный салон», которым он руководит, уже 17 лет занимается на территории Кыштымского городского округа похоронными услугами. Ранее для перевозки родственников и гроба с усопшим использовалась обычная Газель. Евгений Макаревич  заказал специально оборудованный катафалк в заводском исполнении за 1,5 миллиона рублей, и он уже прибыл в Кыштым.

 

Его салон оснащён тонированными стёклами, выдвижным подиумом для установки гроба, бактерицидной лампой, дезинфицирующим рециркулятором воздуха. Для сопровождающих покойного  имеется восемь кресел.

 

Как сказал сайту «КР» Евгений Макаревич, новый специализированный катафалк облегчает процедуру доставки на кладбище тела усопшего и намного удобнее, чем прежний микро-автобус.

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  • Вчера, 16:23
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Цитата: Кирилл Мазур
автор учи грамоту ! бездари и неучи в журналистике

 
Мазур, учись читать! Прочитай надпись на борту авто! 
 
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Для наблюдателя :)))
https://cloud.mail.ru/public/CMCJ/NRJnuNS1J
 
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автор учи грамоту ! бездари и неучи в журналистике
 
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Корте́ж (англ. motorcade, autocade) — машинный строй из двух или большего числа транспортных средств, организованный для совместной показательной поездки участников мероприятия, либо для перевозки лиц, нуждающихся в государственной или частной охране.

 
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