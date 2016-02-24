В Кыштыме появился первый специализированный прощальный кортеж
Автор: КР от Вчера, 11:25 Категория: Экономика и бизнес
Катафалк чёрного цвета для погребальной церемонии приобрёл предприниматель Евгений Макаревич. Предприятие «Ритуальный салон», которым он руководит, уже 17 лет занимается на территории Кыштымского городского округа похоронными услугами. Ранее для перевозки родственников и гроба с усопшим использовалась обычная Газель. Евгений Макаревич заказал специально оборудованный катафалк в заводском исполнении за 1,5 миллиона рублей, и он уже прибыл в Кыштым.
Его салон оснащён тонированными стёклами, выдвижным подиумом для установки гроба, бактерицидной лампой, дезинфицирующим рециркулятором воздуха. Для сопровождающих покойного имеется восемь кресел.
Как сказал сайту «КР» Евгений Макаревич, новый специализированный катафалк облегчает процедуру доставки на кладбище тела усопшего и намного удобнее, чем прежний микро-автобус.
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