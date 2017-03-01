Депутат Госдумы Владимир Бурматов стал одним из авторов законопроекта по снижению платы за ОДН

Автор: КР от Вчера, 17:04 Категория: Экономика и бизнес

Недавно парламентарии проводили общероссийский мониторинг платежей по общедомовым нуждам (ОДН). Выяснилось, что Челябинская область входит по этим платежам в число регионов с самыми высокими тарифами. Результатом мониторинга стало внесение в Госдуму законопроекта, который устанавливает приоритет показаний коллективных приборов учёта над региональными нормативами потребляемых энергоресурсов.

– В Челябинской области одни из самых высоких тарифов в стране на общедомовые нужды по электроэнергии и горячей воде, – комментирует законопроект Владимир Бурматов, избранный депутатом по Металлургическому округу, в который входит и Кыштымский избирательный округ. – По проблемам ОДН граждане ко мне обращаются постоянно, мы неоднократно писали депутатские запросы, решали вопросы точечно, добивались перерасчёта незаконно начисленных платежей, возврата денег жильцам, и так далее. Но всё это были разовые меры. Новый закон позволит влиять на ситуацию уже системно.

Парламентарий подчеркнул, что новый законопроект позволит платить меньше тем жильцам, которые потребляют меньше. Приоритет показаний коллективных приборов учёта над региональными нормативами будет закреплён законодательно, и если в доме установлены общедомовые приборы учёта, то на общем собрании собственники могут принять решение о распределении между собой их показаний.

– Сейчас, к сожалению, в основе норматива лежит некий усреднённый показатель, который признан регулярно достижимым, – поясняет Владимир Бурматов. – В ряде регионов норматив оказался намного выше, чем реальное потребление, и выше, чем он установлен в других регионах. Так, например, в Челябинской области норматив на общедомовые нужды по электроэнергии в два раза выше, чем в Архангельске или Воронеже. Тариф ОДН по горячей воде у нас в регионе более чем в три раза выше, чем в Пскове или Подмосковье. При этом, понятно, что южноуральцы не потребляют воды или электричества больше, чем жители других регионов. Мы решили, что в этом случае надо убирать сверхпотребление и брать за эталон энергоэффективный дом, а не абстрактный и часто – завышенный тариф.

С одной стороны, как считает южноуральский депутат, у жильцов появится стимул к энергосбережению, с другой, у компаний, выставляющих счета, пропадёт желание под прикрытием ОДН покрывать свои небалансы.