КМЭЗ начал монтаж основного оборудования в рамках технического перевооружения цеха электролиза меди

Вчера, 15:52 Категория: Экономика и бизнес

255

0

На заранее подготовленной площадке идёт сборка машины промывки анодных остатков. Она изготовлена японской компанией MESCO, поступила на завод в виде крупных узлов и оперативно прошла таможенную очистку благодаря грамотным действиям главного специалиста коммерческой службы Сергея Зимина.



– В соответствии с договором оборудование было собрано и испытано на территории компании-изготовителя, – комментирует группе «Наш КМЭЗ» ВКонтакте начальник строящегося цеха электролиза меди АО «КМЭЗ» Павел Плаксин. – Мы следили за монтажом каждого узла при помощи фото- и видеоотчетов, в дальнейшем задавали вопросы в формате видеоконференций, уточняли детали и тут же получали исчерпывающие ответы. После того, как обе стороны убедились в работоспособности машины, её демонтировали и отправили к нам на предприятие.



Машина предназначена для промывки от шлама анодных остатков (электродов), извлеченных из ванн после электролиза. Автоматизированная техника последнего поколения имеет скорость 450 анодных остатков в час и осуществляет сразу несколько операций. С помощью крана электроды помещаются на разгрузочные балки, оттуда – в специальные тележки и на конвейер, затем отправляются в моечную камеру, где с помощью воды под давлением происходит промывка, после укладываются в пачки, взвешиваются, обвязываются и маркируются. Скопившийся после промывки скрапа шлам машина самостоятельно перекачивает в шламосборник для дальнейшей переработки.



В действующем цехе электролиза на Кыштымском медеэлектролитном заводе все эти операции со скоростью 150 электродов в час осуществляют на специальном устройстве укладки анодных остатков два оператора скрапоукладчика и крановщик. Кроме того, шламовщик вручную извлекает шлам. Новое оборудование позволит полностью исключить ручной труд, повысить производительность в три раза, застраховать процесс от человеческих ошибок. Для эксплуатации машины достаточно одного оператора. Вся информация о формировании пачек анодных остатков (номер пачки и её вес) будет поступать в единую систему управления цехом.



Оборудование для промывки анодных остатков – первая из трех японских машин, поступившая на КМЭЗ, и, по словам главного инженера Александра Сидоренко, самая простая из них. Вслед за ней на завод в ближайшее время должны прибыть машина подготовки анодов и катодо-сдирочная машина. Их монтаж КМЭЗ планирует начать в августе в присутствии представителей компании MESCO.