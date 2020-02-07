Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

На заводе в Кыштыме коллеги из Японии провели эксперимент

Сегодня, 13:00 Категория: Экономика и бизнес
188
0

Кыштымский медеэлектролитный завод посетили представители японской компании «Mesco» Масаки Вани и Кен Савайд. Совместно с кыштымскими специалистами они три дня работали над экспериментом – выбирали метку матрицы, которая будет наиболее устойчивой к агрессивным средам в условиях электролизных ванн и промывочных камер.

 

К приезду японских коллег подготовили 66 матриц, в каждой из которых были проделаны два отверстия в строго определенных местах, и металлическую стойку, предназначенную для считывателя.

 

Испытания проходили в первом отделении цеха электролиза меди.

 

– Существуют специальные способы для маркировки матриц, чтобы автоматическая система управления могла в режиме реального времени считывать и показывать их индивидуальную историю, – комментирует начальник строящегося цеха Павел Плаксин. – Это важно для оперативного устранения или даже предотвращения коротких замыканий и иных проблем, напрямую связанных с качеством катодов. В рамках технического перевооружения цеха электролиза меди существует возможность внедрить данную технологию на нашем заводе.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Кыштымский медеэлектролитный завод Гости из Японии

Похожие публикации:

В Кыштыме на градообразующем предприятии модернизировали производство

В Кыштыме градообразующее предприятие станет первым в России по производству уникальной фольги

В Кыштыме медеэлектролитный завод завершает крупный проект

Медеэлектролитный завод, расположенный в Кыштыме, установил рекорд по медным катодам

Кыштымский медеэлектролитный завод побил рекорд по объёму производства медных катодов

Комментарии:

Добавить