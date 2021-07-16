Сегодня губернатор Алексей Текслер посетил Кыштымский медеэлектролитный завод

Вчера, 12:23 Категория: Экономика и бизнес

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Сегодня, 18 июля, в Кыштымском городском округе побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Его рабочая поездка началась с посещения Кыштымского медеэлектролитного завода, где в настоящее время идёт масштабное техническое перевооружение цеха электролиза меди, направленное на увеличение выпуска и повышение качества медных катодов.

Первый этап инвестиционного проекта включает в себя:

монтаж 16 дополнительных новых серий электролизных ванн. С учётом мощности ныне действующего цеха электролиза меди введение первой очереди ЦЭМ позволит нарастить выпуск медных катодов до 230 тысяч тонн в год.

техническое перевооружение и расширение существующего аффинажного отделения.

реконструкцию транспортной инфраструктуры и системы внутренней

логистики.

модернизацию железнодорожного цеха со складом готовой продукции.

Генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода Андрей Кудрявцев

и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Базовый инжиниринг технического перевооружения цеха электролиза меди осуществила финская компания OUTOTEC. Электролизные полимербетонные ванны поставила бельгийская компания STEULER, нержавеющие матрицы – «Limpact Internetional Ltd» (Канада), основное оборудование (анодоподготовительную машину, катодосдирочную машину, машину промывки анодного скрапа и др.) – MESCO (Япония).

В настоящее время в основных технологических пролётах нового цеха установлены ванны, выполнена медная ошиновка, смонтированы автоматические краны австрийской компании KUENZ, произведен монтаж бакового оборудования, залиты фундаменты под технологические машины. Специалисты приступают к сборке первой из них – машины промывки анодного скрапа. В построенных помещениях склада анодов и анодных остатков, склада катодов идут пусконаладочные работы на роботизированных кранах KUENZ.

Первую очередь в рамках технического перевооружения цеха электролиза меди планируется запустить в первом квартале 2022 года.

Следующие этапы технического перевооружения цеха электролиза меди предусматривают ввод второй очереди ЦЭМ с дальнейшим выведением из технологической цепочки ныне действующего (старого) цеха электролиза меди, строительство нового аффинажного отделения, строительство новой котельной, демонтаж ставших ненужными зданий и конструкций и общее благоустройство территории в соответствии с генеральным планом.

Кроме того, глава региона посетил и цех медной электролитической фольги. «Кыштымский медеэлектролитный завод», входящий в группу «Русская медная компания», презентует новое высокотехнологичное производство - цех медной электролитической фольги. Это единственное в России производство, способное выпускать тончайшую двустороннюю фольгу толщиной от 9 до 105 микрон по международному стандарту IPC-4562.

Медная электролитическая фольга востребована в высокотехнологичных отраслях: производстве телекоммуникационного оборудования, литий-ионных аккумуляторов, аккумуляторов для электрокаров и гибридного транспорта. Данную продукцию также используют при изготовлении печатных плат для электроники и в приборостроении – от смартфонов и бытовой техники до авиастроения.

Мощность нового цеха составляет 1,2 тысячи тонн фольги в год. Этого объёма достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники, а также поставлять фольгу за рубеж.

Строительство производства началось в 2018 году. Цех оснащён самым современным оборудованием от ведущих мировых производителей. Первые образцы продукции были получены в 2020 году. Предприятие производит фольгу из собственного сырья, что обеспечивает продукции неоспоримое преимущество – чистый химический состав.

В настоящее время в цехе идёт отладка технологии и работа над качеством продукции с учётом индивидуальных интересов конкретных отечественных потребителей. Инвестиции в проект превышают три миллиарда рублей.

Алексей Текслер дал высокую оценку производству и техническому перевооружению Кыштымского медеэлектролитного завода.

– Видно, что предприятие меняется, – отметил Алексей Леонидович. – У меня есть опыт работы в металлургии, я могу профессионально оценивать качество и уровень производства. Сегодня Кыштымский медеэлектролитный завод – один из ведущих в стране. Мы побывали в цехе фольги. Современнейшее оборудование, это полное импортозамещение, по сути, стратегический объект. Побывали также в цехе электролиза меди. После его запуска цех будет лучшим и самым эффективным в мире среди всех аналогичных производств. Я оцениваю вклад в развитие предприятия, который вносит Русская медная компания, на самую высокую оценку. 1200 человек сегодня работают на заводе, и я рад, что мы видим динамику производства. Поздравляю металлургов с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Пусть у вас всё получается и, конечно, здоровья вам и счастья!

Ещё подробнее о визите губернатора Алексея Текслера в наш город читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».