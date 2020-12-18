Журналисты проследили путь кыштымского серебра

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Все фотографии Дмитрия СУРИНА.

Журналисты Челябинской и Свердловской областей побывали в необычном пресс-туре "Путь Кыштымского серебра". Сначала они посетили отделение аффинажа Кыштымского медеэлектролитного завода, где из шлама, образующегося в процессе электролиза меди, производится серебро чистейшей 999 пробы в слитках и гранулах.

Серебряные гранулы востребованы в ювелирной отрасли. Поступают они и на уникальное предприятие народных художественных промыслов «Северная чернь» в город Великий Устюг. Здесь из кыштымского серебра создают настоящие произведения искусства: посуду, украшения, оклады для икон и многое-многое другое. Туда и отправились представители уральских СМИ, чтобы увидеть мастерство граверов и чернильщиков своими глазами.

Экскурсию по заводу «Северная чернь» провел для уральцев начальник производства Василий Летовальцев. Он рассказал, что кыштымские гранулы на предприятии вновь плавят с добавлением меди, чтобы получить серебро 925 пробы и сделать его более твердым: чистый металл слишком мягок.

– У нас было несколько разных поставщиков сырья, – признался Василий Ильич. – Вроде бы серебро от всех поступало одинаковое, высшей пробы. Но в процессе работы то и дело возникали проблемы: то металл не вальцуется, то на готовом изделии проявляются какие-то непонятные пятна. В конце концов, мы остановились исключительно на кыштымских гранулах – они не подводят. От добра добра не ищут.

Изделия «Северной черни» – результат ручного, кропотливого и очень непростого, творческого труда. В этом журналисты убедились на собственном опыте. Для них был проведен специальный мастер-класс, во время которого новоиспеченные «граверы» нанесли новогодний рисунок на медные монетки. Изготовленные своими руками сувениры гости забрали с собой – на память о поездке. Впрочем, напоминать о ней будут и украшения от великоустюгских мастеров – удержаться от покупки оказалось практически невыполнимой задачей.

Побывать в Устюге в преддверии новогодних праздников и не навестить Деда Мороза было бы неправильно. Делегация побывала в его вотчине, осмотрела резной терем, встретилась с гостеприимным хозяином. От имени Русской медной компании Деду Морозу был вручен подарок из медной проволоки, который задумал и изготовил сотрудник АО «Карабашмедь» Александр Савельев.

– Это присыпанная снегом сосна и сани, – сказала, передавая композицию, менеджер по связям с общественностью АО «КМЭЗ» Елена Вяткина. – Сосна – тоже новогоднее дерево, его принято украшать в рождественские праздники. Сделана наша сосенка из меди, обладающей мощным антибактериальным эффектом. Нынешней зимой это очень важно!

– Ваш подарок непременно пополнит мою коллекцию елочек, – поблагодарил волшебник. – Из железных костылей железнодорожники мне елку дарили, даже из зубных щеток у меня елка есть, а вот из меди не было. Теперь будет!