Кыштымские металлурги отмечены грамотами министерства промышленности и торговли РФ

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Эту новость на Кыштымском медеэлектролитном заводе ждали ещё к празднованию Дня металлурга. Однако приказ в министерстве о награждении работников был подписан только на прошлой неделе. Почётными грамотами отмечены загрузчик шихты медеплавильного цеха Олег Трусков и начальник отделения получения купороса цеха электролиза меди Олег Блинов.



Как сообщает группа Вконтакте «Наш КМЭЗ», Олег Трусков поступил на завод в марте 2001 года. В 2018 году Трусков наравне с товарищами по цеху участвовал в запуске в эксплуатацию современного газоочистного комплекса медеплавильной печи МАЕRZ, который даёт возможность осуществлять высокую степень очистки отходящих газов.



Олег Блинов работает в цехе электролиза меди с марта 1993 года. Начинал с должности катодчика, а в 1994 году был переведен аппаратчиком–гидрометаллургом на новый строящийся участок – отделение получения купороса. Здесь он прошёл путь от рабочего до начальника отделения, которым руководит с 2011 года. Блинов непосредственно участвовал в отработке новой технологии получения медного купороса, а затем никеля сернокислого марки «Ч». При его активном участии происходило становление отделения получения купороса с практически замкнутым производственным циклом, с гибкой технологической схемой, позволяющей получать высококачественную продукцию при разном химическом составе сырья.