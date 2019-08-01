Главный инженер Кыштымского медеэлектролитного Александр Сидоренко удостоен звания «Почётный металлург»

Автор: КР от Сегодня, 17:24 Категория: Общество

Этот ведомственный знак отличия учреждён министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 2008 году и вручается рабочим и специалистам, проработавшим в металлургической отрасли не менее 15 лет и внесшим значительный вклад в её развитие.

Приказ о награждении Александра Сидоренко подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Нагрудный знак «Почётный металлург» и удостоверение главному инженеру в присутствии коллег вручил генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода Андрей КУДРЯВЦЕВ.

Высокая оценка заслуг главного инженера КМЭЗ перед отечественной промышленностью совпала с важной для него датой: совсем недавно он отметил 25-летие работы на предприятии. Сидоренко приехал работать на на этот завод в 1994 году после окончания металлургического факультета Челябинского политехнического института (ныне ЮУрГУ).

Здесь он прошёл путь от аппаратчика-гидрометаллурга отделения получения купороса до руководителя заводского масштаба, отвечающего за весь производственный процесс. Авторитет Александра Юрьевича среди заводчан непререкаем. Технологию производства он знает до мельчайших деталей.

Его знания и опыт особенно востребованы сейчас, когда на предприятии реализуются сразу два масштабных проекта: полным ходом идёт строительство цеха электролиза медной фольги и начинается техническое перевооружение цеха электролиза меди.

– Получать награды, тем более такие весомые, приятно, – говорит почётный металлург Александр Сидоренко. – Это значит, что результаты твоего труда заметны, что ты не напрасно вкладывал в дело силы и время. Сам же я всегда стараюсь относиться к себе критично и, достигнув одной цели, тут же намечать другую. Вот решим поставленные перед нами задачи, запустим производство медной фольги, обеспечим её высокое качество, увеличим выпуск катодов, установив и освоив самое современное оборудование, – тогда все мы будем молодцы!