Работники Кыштымского медеэлектролитного завода уже отозвались на призыв стать волонтёрами

Сегодня, 16:07 Категория: Общество

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Сообщение о волонтёрском движении Русской медной компании, которое формируется на её предприятиях, появилось в группе «Наш КМЭЗ» ВКонтакте вчера вечером. А уже сегодня семь работников Кыштымского медеэлектролитного завода решили войти в число волонтёров.

Как сообщила сайту «КР» специалист по связям с общественностью КМЭЗ Елена Вяткина, первыми отозвались кладовщица железнодорожного цеха Анна Тимофеева, водитель цеха автотранспорта и механизации Дмитрий Семеновых, аппаратчики цеха электролиза меди – Максим Ключников и Максим Носов, а также ветеран завода Ирина Городецкая. Загрузчик шихты медеплавильного цеха, активист Дмитрий Дудин не только вошёл в волонтёрское движение, но и предложил свой транспорт.

В предстоящий понедельник первая тройка добровольцев примет участие в доставке продуктовых наборов малоимущим.