В Кыштыме определены места для торговли сельскохозяйственной продукцией

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Соответствующее постановление подписано главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой. Согласно этому документу, с завтрашнего дня, 15 июля, официально разрешена реализация сельскохозяйственной продукции в местах размещения нестационарных торговых объектов.

На территории Кыштымского округа определён перечень таких мест. Продавать излишки урожая из своих садов-огородов, а также дары леса или привозные овощи-фрукты можно в специально отведённых местах. Их в постановлении указано 13, включая посёлки Слюдорудник, Увильды и Тайгинку.

В городе такими торговыми точками являются дебаркадер у торгового дома «Домино», палатка неподалёку от торгового комплекса «Квартал», палатки на улицах Освобождения Урала, Боровой, Металлистов, К. Либкнехта, 178, а также в 33 метрах западнее здания № 55 на улице Республики. Традиционно сельскохозяйственная мини-ярмарка размещается возле почтового отделения на улице К. Либкнехта. Кроме того, разрешено устанавливать холодильные витрины и продавать мороженое возле ДК Металлургов и ДК Победа.

Как сообщили сайту «КР» в управлении стратегического развития и привлечения инвестиций, основные условия предоставления мест для реализации плодово-овощных культур – это продажа продукции по ценам ниже рыночных, наличие сопроводительных документов (для индивидуальных предпринимателей), соблюдение правил розничной продажи товаров, а также обеспечение санитарной очистки территории после завершения рабочего дня.

– Кроме того, покупателям рекомендуется обязательно обращать внимание на внешний вид товара, – говорит старший экономист управления Ирина Крюченкова. – Отмечу, что реализация урожая, а также привозных овощей и фруктов в местах размещения или установки нестационарных торговых объектов весьма востребована у жителей нашего города. Что касается молочных продуктов, рыбы и других скоропортящихся товаров, их реализация в данных местах запрещена.

Места для реализации сельскохозяйственной продукции будут предоставляться в срок до 15 ноября 2020 года.