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В Кыштыме садоводам и огородникам определили конкретные места для торговли

Автор: КР от Вчера, 10:53 Категория: Общество

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В Кыштыме будет 16 мест, где с  1 мая по 15 октября могут размещаться нестационарные передвижные точки по продаже сельскохозяйственной продукции. В том числе семь мест на безвозмездной основе предоставляются огородникам и дачникам, продающим излишки урожая.

 

Полный перечень торговых мест будет опубликован в газете «Кыштымский рабочий», в него вошли  как сам город, так и посёлки  Слюдорудник, Северный, Увильды, Тайгинка. В Кыштыме для садоводов и огородников определены три места – в районе торгового дома «Домино» на Нижнем Кыштыме, на улице Дальняя рядом со входом в санаторий «Дальняя Дача» и рядом с почтой в доме № 117 по улице К. Либкнехта.  

 

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрены для торговли 16 мест, но  они должны заблаговременно  получить разрешение в управлении стратегического развития и привлечения инвестиций.

 

Как сказала сайту «КР» старший экономист управления Ирина Крюченкова, очень важно, чтобы продавцы поняли, что речь идёт только о растительной продукции. Торговля молоком и молочными продуктами в таких необорудованных местах остаётся по-прежнему под запретом.

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