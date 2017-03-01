В Кыштыме перед 8 Марта за торговцами цветами закрепили уличные места

Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Экономика и бизнес

Накануне Международного женского дня администрация Кыштымского городского округа издала постановление об определении мест для торговли цветами.

Как сообщили сайту «КР» в управления стратегического развития и привлечения инвестиций, официальное размещение торговых мест согласовано в девяти точках. В их числе – площадка перед Универмагом на улице Ленина, 2 и напротив – у торгово-остановочного комплекса рядом с домом на Ленина, 1, а также около торгово-офисного здания на улице Ленина, 15.

В районе Нижнего Кыштыма цветочные лотки могут разместиться напротив торгового дома «Домино» на улице Чернышевского, 3 и недалеко от дома 31 на улице Мичурина.

Также выдано разрешение на продажу цветов около торгового здания на улице К.Либкнехта, 178 и у магазина «Магнит» на этой же улице у дома 115.

В Тайгинке цветы можно купить на улице Мира. В микрорайоне Каолиновый торговля разрешена вблизи дома 1 на улице Боровой.

Предприниматели обязаны иметь сопроводительные документы на продукцию, наличие разрешения на торговлю. Обязательное условие – уборка территории после окончания торговли. Работать выездные торговые точки будут 7 и 8 марта с 9 до 19 часов.