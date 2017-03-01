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В Кыштыме перед 8 Марта за торговцами цветами закрепили уличные места

Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Экономика и бизнес

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Накануне Международного женского дня администрация Кыштымского городского округа издала постановление об определении мест для торговли цветами.

 

Как сообщили сайту «КР» в управления стратегического развития и привлечения инвестиций, официальное размещение торговых мест согласовано в девяти точках. В их числе – площадка перед Универмагом на улице Ленина, 2 и напротив – у торгово-остановочного комплекса рядом с  домом на Ленина, 1, а также    около торгово-офисного здания на улице Ленина, 15.

 

В районе Нижнего Кыштыма цветочные лотки могут разместиться напротив торгового дома «Домино» на улице Чернышевского, 3 и недалеко от дома  31 на улице Мичурина. 

 

Также выдано разрешение на продажу цветов около торгового здания на улице К.Либкнехта, 178  и у магазина «Магнит» на этой же улице у дома  115. 

 

 В Тайгинке цветы можно купить на улице Мира. В микрорайоне  Каолиновый торговля разрешена вблизи дома  1 на улице Боровой.

 

Предприниматели обязаны иметь  сопроводительные документы на продукцию, наличие разрешения на торговлю.  Обязательное условие – уборка территории после окончания торговли.  Работать выездные торговые точки будут 7 и 8 марта с 9 до 19 часов.

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