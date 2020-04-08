Кыштымский медеэлектролитный завод станет стажировочной площадкой для металлургов из Карабаша

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Медеплавильный завод «Карабашмедь», входящий в состав Русской медной компании, приступил к подготовке строительной площадки для возведения нового участка по выплавке медных анодов.

Как сообщается на сайте информационного агентства «Урал-пресс-информ», на предприятии планируется смонтировать дополнительный четвёртый конвертер, а также построить две анодные печи со сдвоенной карусельной разливочной машиной. Новый участок позволит повысить производительность черновой меди примерно на треть – до 230 тысяч тонн в год и организовать на предприятии новое производство медных анодов мощностью 265 тысяч тонн в год. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021 году.

Аноды будут поставляться на Кыштымский медеэлектролитный завод для получения катодной меди. При этом проект позволит повысить эффективность технологической цепочки по её производству за счёт ликвидации операции по огневому рафинированию черновой меди с получением медных анодов, которую в настоящее время выполняют в Кыштыме. Вместо слитков черновой меди из Карабаша в наш город будут отправлять медные аноды.

Для подготовки кадров по работе на новом оборудовании организовано дополнительное обучение персонала «Карабашмеди». Стажироваться карабашские металлурги будут как на Кыштымском медеэлектролитном заводе, так и на металлургическом заводе в Новгороде.