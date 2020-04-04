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В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса

Сегодня, 11:00 Категория: Экономика и бизнес
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Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ делегировал региональным властям право в 2020 году продлевать сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. Челябинская область воспользовалась этим правом. Губернатор Алексей Текслер подписал соответствующее постановление.
Благодаря этому решению отсрочку в уплате налога получают предприниматели при использовании упрощенной системы налогообложения (УСН) и единого сельскохозяйственного налога (ЕСН); при применении единого налога на вмененный доход (ЕНВД); при применении патентной системы налогообложения.
Решение позволит предпринимателям сохранить работоспособность бизнеса и рабочие места. Введение отсрочек по уплате налогов – это первая мера поддержки бизнеса из ранее представленного губернатором пакета решений по поддержке предприятий в ситуации распространения коронавируса. Следующий шаг – поддержка Заксобрания региона законодательной инициативы Текслера по снижению налогов.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Губернатор Челябинской области Отсрочка уплаты налогов Поддержка бизнеса

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