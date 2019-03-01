В Кыштыме несколько работодателей заявили о сокращении работников

Автор: КР от Вчера, 13:59 Категория: Общество

На оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа заместитель директора центра занятости населения Любовь Елисеева рассказала о ситуации на рынке труда.

Официально в статусе безработных числится 184 кыштымца. Большинство из них в возрасте от 29 до 50 лет.

Больше всего на кыштымском рынке труда вакансий по рабочим специальностям. Это токари, швеи, уборщики помещений. Но по-прежнему требуются врачи, учителя, воспитатели.

В основном в центр занятости населения обращаются те, кто уволился по собственному желанию. Однако в этом году уже несколько работодателей предоставили сведения о сокращении 110 работников. Речь идёт об ООО «Специализация», Кыштымводоканале, ООО «Квант», центре помощи детям «Горизонт», санаторно-лесной школе имени Ю. А. Гагарина.

В прошлом году о сокращении 153 работников заявляли 16 предприятий, в то время как в 2017 году в таком списке значился 91 человек.

На сегодня уровень безработицы в Кыштыме составляет 0, 93 процента. На рынке труда предлагается 305 свободных вакансий.