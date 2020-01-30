Русская медная компания откроет в Кыштыме новое производство по выпуску сверхтонкой фольги

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На сегодняшний день в России выпуска такой продукции попросту нет, поэтому фольгу приходится закупать за границей.

Сверхтонкая медь толщиной всего от 9 до 105 микрон необходима для производства мобильных телефонов, коммутационного оборудования, литий-ионных аккумуляторов и другой высокотехнологичной продукции.





В инновационное производство Русская медная компания, в состав которой входит Кыштымский медеэлектролитный завод, намерена вложить более трёх миллиардов рублей.





Мощность будущего цеха составит 1,2 тысячи тонн готовой продукции в год. В данный момент специалисты РМК уже занимаются установкой современного оборудования, запуск запланирован на первое полугодие текущего года.