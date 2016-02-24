Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Губернатор Борис Дубровский уехал в Китай

Губернатор Борис Дубровский уехал в Китай

Автор: КР от Сегодня, 09:14 Категория: Политика

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским примет участие в российско-китайском ЭКСПО, которое открывается завтра, 15 июня, в Харбине. В Китае запланирована встреча губернатора Челябинской области и руководителя провинции Хэйлунцзян.

 

– Основной акцент будет сделан на презентацию производителей продуктов питания с целью удвоить экспорт в Китай продукции регионального агропрома, – сообщил перед отъездом на аппаратном совещании глава региона.

 

Площадь стенда Челябинской области составит 528 квадратных метров. На нём будут представлены 24 компании Южного Урала. Среди них – «Союзпищепром», «Увелка», «Макфа». Всего же от России участие в ЭКСПО примут около 100 компаний.

 

Специалисты отмечают, что в последние годы товарооборот между Челябинской областью и Китаем падает. Так, по итогам 2015 года показатель составил 348 миллионов долларов, а в 2016 году этот показатель снизился более чем на 40 миллионов долларов.

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 24.02.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • 44 комментария
  • 0 публикаций
пущай там и остается !
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter