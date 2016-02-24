Губернатор Борис Дубровский уехал в Китай

Автор: КР от Сегодня, 09:14 Категория: Политика

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским примет участие в российско-китайском ЭКСПО, которое открывается завтра, 15 июня, в Харбине. В Китае запланирована встреча губернатора Челябинской области и руководителя провинции Хэйлунцзян.

– Основной акцент будет сделан на презентацию производителей продуктов питания с целью удвоить экспорт в Китай продукции регионального агропрома, – сообщил перед отъездом на аппаратном совещании глава региона.

Площадь стенда Челябинской области составит 528 квадратных метров. На нём будут представлены 24 компании Южного Урала. Среди них – «Союзпищепром», «Увелка», «Макфа». Всего же от России участие в ЭКСПО примут около 100 компаний.

Специалисты отмечают, что в последние годы товарооборот между Челябинской областью и Китаем падает. Так, по итогам 2015 года показатель составил 348 миллионов долларов, а в 2016 году этот показатель снизился более чем на 40 миллионов долларов.