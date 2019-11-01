Корпоративный фильм о кыштымской меди стал призёром международного конкурса

Автор: КР от Вчера, 15:02 Категория: Экономика и бизнес

Фото Дмитрия Чабанова из открытых источников.

Фильм Русской медной компании "Медь между строк", в котором металлурги Кыштымского медеэлектролитного завода читают стихи о меди, вошёл в тройку призёров международного конкурса корпоративных СМИ "Медиалидер-2019" в номинации "Лучший корпоративный фильм".

Всего жюри рассмотрело 34 фильма, и проект РМК-ТВ - в числе лучших! Окончательные итоги будут подведены 29 ноября в Москве на церемонии награждения. Тогда станет известно, кто из трёх претендентов занял первое, второе и третье место. Но то, что одно из них у видеосюжета АО "КМЭЗ" - это уже точно!



Напомним, что "Медь между строк" – это творение самих металлургов. Сначала они сообща вспомнили стихи, в которых упоминается медь, затем отобрали те из них, которые им ближе по душе, выучили их и прочитали перед объективом видеокамеры.



Проект реализован в корпоративной группе предприятия «Наш КМЭЗ» в социальной сети ВКонтакте, снят профессиональными операторами и режиссерами корпоративного телевидения "РМК-ТВ". К каждому стихотворению и к каждому исполнителю подобран индивидуальный ассоциативный видеоряд, подчеркивающий и характер профессии, и содержание произведения. Фильм посвящён 15-летию Русской медной компании, миссия которой звучит так: «Медь – дело нашей жизни. Мы создаём жизнь вокруг нашего дела».