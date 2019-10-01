Одно из крупнейших предприятий Кыштыма вошло в ТОП-100 лидеров промышленности России

Автор: КР от Сегодня, 14:24 Категория: Экономика и бизнес

Кыштымский медеэлектролитный завод стал лауреатом всероссийской премии «Производительность труда: лидеры промышленности России – 2019», организованной деловым порталом «Управление производством».

Премия по производительности – ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более пяти тысяч промышленных предприятий России. Их совокупная выручка составила более 51 процента внутреннего валового продукта России, общее количество сотрудников – более пяти с половиной миллионов человек.



КМЭЗ занял 86-ую строчку в ТОП-100 российских предприятий, лидирующих в сфере производительности труда. Эксперты премии высоко оценили рост производительности, достигнутый Кыштымским медеэлектролитным заводом в результате внедрения в 2018 году двух инвестиционных проектов РМК по повышению выпуска катодов и медной катанки. Особенно приятно, что столько высокую для предприятия оценку эксперты выставили самостоятельно, анализируя состояния дел на отечественном индустриальном рынке.

А самые верхние строчки рейтинга заняли предприятия, представляющие отрасль нефтегазодобычи и нефтепереработки – из Сахалинской области, Башкортостана и Москвы.