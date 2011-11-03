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Предприниматели Кыштыма обсудили с представителями УФАС проблему роста торговых сетей в городе

Автор: КР от Вчера, 11:10 Категория: Экономика и бизнес

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На прошлой неделе в рамках проекта «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании» в нашем городе прошёл круглый стол на тему: «Малый бизнес – основа экономики».

 

В обсуждении приняли участие помощник руководителя Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк, представители антимонопольной службы, прокуратуры Кыштыма, многофункционального центра «Территория бизнеса» и уполномоченный по правам предпринимателей в Кыштымском городском округе.

 

Бизнесменам рассказали о полномочиях этих ведомств и способах защиты нарушенных прав, а также о мерах поддержки.

 

Предприниматели  в свою очередь озвучили одну из проблем развития малого бизнеса в нашем городе. Она заключается в увеличении магазинов торговых сетей.

 

Челябинское УФАС России ежегодно изучает состояние конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в регионе. Также контролирует доли торговых сетей в муниципальных образованиях. В случае превышения порога в 25 процентов,  информация об этом направляется в адрес глав муниципалитетов. Они должны принять меры по предупреждению и пресечению дальнейшего расширения торговых сетей.

 

В ноябре антимонопольщики представят результаты соответствующего анализа за 2018 год, в том числе по ситуации в Кыштыме. Если торговые сети превысят порог в 25 процентов, должны быть приняты меры по пресечению их дальнейшего расширения.

 


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На сколько я понимаю критерием оценки сферой торговли является удовлетворённость покупателя, а не удобство, или не удобство работы на этом поприще малых предпринимателей и торговых сетей.
Не стоит забывать, что торговые сети находятся в жёсткой конкуренции между собой, и почему при этом должны быть преференции какой либо из сторон, малому бизнесу наверное стоит пересмотреть подход к своему клиенту, а не жаловаться на тяжёлую судьбу, мы, покупатели, не поверим, потому как малый бизнес, это не только торговля, и там нет торговых сетей.
 
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