Предприниматели Кыштыма обсудили с представителями УФАС проблему роста торговых сетей в городе

Автор: КР от Вчера, 11:10 Категория: Экономика и бизнес

На прошлой неделе в рамках проекта «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании» в нашем городе прошёл круглый стол на тему: «Малый бизнес – основа экономики».

В обсуждении приняли участие помощник руководителя Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк, представители антимонопольной службы, прокуратуры Кыштыма, многофункционального центра «Территория бизнеса» и уполномоченный по правам предпринимателей в Кыштымском городском округе.

Бизнесменам рассказали о полномочиях этих ведомств и способах защиты нарушенных прав, а также о мерах поддержки.

Предприниматели в свою очередь озвучили одну из проблем развития малого бизнеса в нашем городе. Она заключается в увеличении магазинов торговых сетей.

Челябинское УФАС России ежегодно изучает состояние конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в регионе. Также контролирует доли торговых сетей в муниципальных образованиях. В случае превышения порога в 25 процентов, информация об этом направляется в адрес глав муниципалитетов. Они должны принять меры по предупреждению и пресечению дальнейшего расширения торговых сетей.

В ноябре антимонопольщики представят результаты соответствующего анализа за 2018 год, в том числе по ситуации в Кыштыме. Если торговые сети превысят порог в 25 процентов, должны быть приняты меры по пресечению их дальнейшего расширения.