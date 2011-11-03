Предприниматели Кыштыма обсудили с представителями УФАС проблему роста торговых сетей в городе Автор: КР от Вчера, 11:10 Категория: Экономика и бизнес 0 На прошлой неделе в рамках проекта «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании» в нашем городе прошёл круглый стол на тему: «Малый бизнес – основа экономики». В обсуждении приняли участие помощник руководителя Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк, представители антимонопольной службы, прокуратуры Кыштыма, многофункционального центра «Территория бизнеса» и уполномоченный по правам предпринимателей в Кыштымском городском округе. Бизнесменам рассказали о полномочиях этих ведомств и способах защиты нарушенных прав, а также о мерах поддержки. Предприниматели в свою очередь озвучили одну из проблем развития малого бизнеса в нашем городе. Она заключается в увеличении магазинов торговых сетей. Челябинское УФАС России ежегодно изучает состояние конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в регионе. Также контролирует доли торговых сетей в муниципальных образованиях. В случае превышения порога в 25 процентов, информация об этом направляется в адрес глав муниципалитетов. Они должны принять меры по предупреждению и пресечению дальнейшего расширения торговых сетей. В ноябре антимонопольщики представят результаты соответствующего анализа за 2018 год, в том числе по ситуации в Кыштыме. Если торговые сети превысят порог в 25 процентов, должны быть приняты меры по пресечению их дальнейшего расширения. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev Вчера, 21:02 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 325 комментариев 0 публикаций На сколько я понимаю критерием оценки сферой торговли является удовлетворённость покупателя, а не удобство, или не удобство работы на этом поприще малых предпринимателей и торговых сетей. Не стоит забывать, что торговые сети находятся в жёсткой конкуренции между собой, и почему при этом должны быть преференции какой либо из сторон, малому бизнесу наверное стоит пересмотреть подход к своему клиенту, а не жаловаться на тяжёлую судьбу, мы, покупатели, не поверим, потому как малый бизнес, это не только торговля, и там нет торговых сетей. 0