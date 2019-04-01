В Кыштыме готовится большой круглый стол для предпринимателей

Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: Экономика и бизнес

В предстоящую пятницу, 5 апреля, в Кыштыме состоится большой круглый стол по теме «О проблемах и путях развития предпринимательства на территории Челябинской области и Кыштымского городского округа».

В диалоговой площадке на базе Народного дома примут участие представители Законодательного Собрания Челябинской области, Контрольно-счётной палаты, Главного контрольного управления, областной прокуратуры, Главка МВД, налоговой и антимонопольной служб, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Как сообщила сайту «КР» его пресс-секретарь Ольга Смирнова, у предпринимателей будет возможность «из первых рук» узнать актуальную информацию о законодательных новшествах, в том числе в налоговой сфере, обсудить инструменты господдержки, задать любые интересующие их вопросы.

На эту встречу приглашены также предприниматели из Озёрского, Карабашского городских округов, Аргаяшского и Каслинского муниципальных районов.

Предприниматели cмогут напрямую обратиться к уполномоченному по защите их прав с жалобами и предложениями.

Круглый стол начнётся в Народном доме в 13 часов.

Для участия в нём необходимо пройти регистрацию, телефоны: 8 (351)737- 04-00, 737-03-00.