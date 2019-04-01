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В Кыштыме готовится большой круглый стол для предпринимателей

Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: Экономика и бизнес

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В предстоящую пятницу, 5 апреля, в Кыштыме состоится большой круглый стол по теме «О проблемах и путях развития предпринимательства на территории Челябинской области и Кыштымского городского округа».

 

В диалоговой площадке на базе Народного дома примут участие представители Законодательного Собрания Челябинской области, Контрольно-счётной палаты, Главного контрольного управления, областной прокуратуры, Главка МВД, налоговой и антимонопольной служб, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

 

Как сообщила сайту «КР» его пресс-секретарь Ольга Смирнова, у предпринимателей будет возможность «из первых рук» узнать актуальную информацию о законодательных новшествах, в том числе в налоговой сфере, обсудить инструменты господдержки, задать любые интересующие их вопросы.

 

На эту встречу приглашены также предприниматели  из Озёрского, Карабашского городских округов, Аргаяшского и Каслинского муниципальных районов.

 

Предприниматели cмогут   напрямую обратиться к уполномоченному по защите их прав с жалобами и предложениями.

 

Круглый стол начнётся в Народном доме в 13 часов.

 

Для участия в нём необходимо пройти  регистрацию,  телефоны: 8 (351)737- 04-00, 737-03-00.

 

 

 


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