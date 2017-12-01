В Кыштыме кому-то из ненавистников встала поперёк горла востребованная скважина

Автор: КР от Сегодня, 10:06 Категория: Экология

В последнее время участились случаи хулиганских действий на скважине, расположенной на улице Перевалочной базы. За водой сюда приезжают со всех концов нашего города.

– И не только нашего! – сказал сайту «КР» мастер гидротехнических сооружений Кыштымводоканала Борис Пушкарёв. – Водой из этой скважины запасаются даже иногородние. Жители Каслей и других близлежащих городов иногда специально приезжают на Перевалочную базу, чтобы наполнить ёмкости.

Но только за последние пару месяцев трубу для подачи воды четыре раза забивали деревяшками. А несколько дней назад и вовсе не поленились залить цементным раствором замок на двери хозяйственного помещения водоканала.

Понятно, что с другого конца Кыштыма никто специально не поедет, чтобы заняться этим вредительством. По всей видимости, орудует кто-то из ненавистников, проживающих в этом околотке.

Специалисты уже всерьёз подумывают над тем, чтобы организовать регулярный контроль за сохранением скважины.