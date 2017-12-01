Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме кому-то из ненавистников встала поперёк горла востребованная скважина

В Кыштыме кому-то из ненавистников встала поперёк горла востребованная скважина

Автор: КР от Сегодня, 10:06 Категория: Экология

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В последнее время участились случаи хулиганских действий на скважине, расположенной на улице Перевалочной базы. За водой сюда приезжают со всех концов нашего города.

 

– И не только нашего! – сказал сайту «КР» мастер гидротехнических сооружений Кыштымводоканала Борис Пушкарёв. – Водой из этой скважины запасаются даже иногородние. Жители Каслей и других близлежащих городов иногда специально приезжают на Перевалочную базу, чтобы наполнить ёмкости.

 

Но только за последние пару месяцев трубу для подачи воды четыре раза забивали деревяшками. А несколько дней назад и вовсе не поленились залить цементным раствором замок на двери хозяйственного помещения водоканала.

 

Понятно, что с другого конца Кыштыма никто специально не поедет, чтобы заняться этим вредительством. По всей видимости, орудует кто-то из ненавистников, проживающих в этом околотке.

 

Специалисты уже всерьёз подумывают над тем, чтобы организовать регулярный контроль за сохранением скважины.

Хотите получать самые свежие новости?
Подпишитесь на наш канал в Telegram

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter