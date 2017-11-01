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» » Без паники. В Кыштыме скачка радиации не зафиксировано

Без паники. В Кыштыме скачка радиации не зафиксировано

Автор: КР от Вчера, 12:57 Категория: Экология

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Эта тема всколыхнула интернет-пространство только вчера вечером, хотя информационный повод для неё появился ещё почти два месяца назад.

 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовала бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре. В нём приведены сведения об «экстремально высоком» и «высоком» содержании радионуклида рутения-106 в атмосфере.

 

Наибольшая концентрация этого радионуклида, как следовало из бюллетеня, наблюдалась в 100-километровой зоне производственного объединения «Маяк», а именно – в Аргаяше, Новогорном и Худайбердинске. Но, по сообщению сайта znak.com, этот элемент был обнаружен также в Башкортостане, Татарстане, Ростове-на-Дону и Волгограде.

 

На ПО «Маяк» официально отрицают факт какой-либо аварии и загрязнения атмосферы. Однако некоторые сотрудники предприятия подозревают, что рутений мог находиться в привозимых в ним ядерных отходах.

 

– Никакого скачка по уровню радиации в Кыштыме не было, – сообщил сайту «КР» первый заместитель главы Кыштымского городского округа, начальник управления гражданской защиты Пётр Мошкин. – Контроль за этим мы ведём круглосуточно. Специальные приборы замеряют уровень радиации в центральной части города, в районе вокзала и в микрорайоне Нижнего Кыштыма.

 

По мнению Петра Григорьевича, появившаяся в сети интернет информация о радиационной аварии – не более чем очередной «вброс». К слову, Кыштым благодаря розе ветров находится в благоприятной зоне относительно Озёрска.

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  • Не Облучинский

  • Вчера, 14:32
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Хватит вешать лапшу людям на уши!!!! Про 57год тоже ни сразу сказали. Властям на нас плевать, мы мусор для них. Закрыть Маяк к чертям!!!
 
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