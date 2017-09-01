Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме ликвидаторы радиационной катастрофы на Маяке получат денежные пособия

В Кыштыме ликвидаторы радиационной катастрофы на Маяке получат денежные пособия

Автор: КР от Вчера, 11:37 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В пятницу, 29 сентября, исполняется 60 лет со дня радиационной аварии на химкомбинате «Маяк». Это произошло в закрытом городе Челябинск-40, ныне – Озёрске. Всем, кто участвовал в ликвидации её последствий, до конца года будет перечислено единовременное пособие в одну тысячу рублей. В Кыштыме проживает 41 ликвидатор аварии.  

 

Как сказала сайту «КР» начальник управления соцзащиты населения  Светлана Лашманова, речь идёт о 15 женщинах и 26 мужчинах в возрасте от 76 до 96 лет. Все они состоят на учёте, поэтому выплата пособия будет исполнена в беззаявительном порядке.

 

По 50 тысяч рублей получат дети, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей. В Кыштыме таковых нет.

 

Всего из областного бюджета на эти пособия выделено 2 миллиона 710 тысяч рублей.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter