В Кыштыме ликвидаторы радиационной катастрофы на Маяке получат денежные пособия

Автор: КР от Вчера, 11:37 Категория: Общество

В пятницу, 29 сентября, исполняется 60 лет со дня радиационной аварии на химкомбинате «Маяк». Это произошло в закрытом городе Челябинск-40, ныне – Озёрске. Всем, кто участвовал в ликвидации её последствий, до конца года будет перечислено единовременное пособие в одну тысячу рублей. В Кыштыме проживает 41 ликвидатор аварии.

Как сказала сайту «КР» начальник управления соцзащиты населения Светлана Лашманова, речь идёт о 15 женщинах и 26 мужчинах в возрасте от 76 до 96 лет. Все они состоят на учёте, поэтому выплата пособия будет исполнена в беззаявительном порядке.

По 50 тысяч рублей получат дети, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей. В Кыштыме таковых нет.

Всего из областного бюджета на эти пособия выделено 2 миллиона 710 тысяч рублей.