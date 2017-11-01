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В Челябинской области утверждена программа охраны окружающей среды на ближайшие семь лет

Автор: КР от Сегодня, 14:35 Категория: Экология

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Основной её задачей является существенное улучшение качества атмосферного воздуха и снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду. На реализацию областной программы будет направлено в общей сложности около десяти миллиардов рублей. Из них почти два с половиной миллиарда – из областного бюджета. 

 

Предусматривается создание территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды в Челябинской области, а также ведение системы сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха. Напомним, президентом Владимиром Путиным по итогам экологического Госсовета дано поручение по внесению изменений в законодательство,  направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха. 

 

Среди основных пунктов программы – строительство современных мусоросортировочных комплексов и полигонов по утилизации твёрдых бытовых отходов, возведение объектов, которые будут снижать влияние загрязнённого стока с территории Карабашского округа на качество воды Аргазинского водохранилища.

 

Губернатор Борис Дубровский провёл совещание с руководителями контролирующих органов – Росприроднадзора, министерства экологии, Роспотребнадзора, Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На встрече присутствовали и представители силовых структур – прокуратуры, УФСБ, МВД, МЧС, а также представители органов местного самоуправления Челябинска и руководство крупных предприятий.

 

По решению главы региона формируется рабочая группа, которая будет работать в период действия неблагоприятных метеоусловий. Её задача  – не допустить рост загрязнения воздуха в период НМУ, оперативно реагировать на изменение экологической обстановки и информировать население о фактическом состоянии качества атмосферного воздуха.

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