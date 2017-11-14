В Кыштыме речка окрасилась в ядовито-зелёный цвет

Автор: КР от 14-11-2017, 17:44 Категория: Экология

В водную артерию, протекающую рядом с Центральным рынком, сливается жидкость неизвестного происхождения кислотного оттенка. Она бежит из разрытых за зданием Роспотребнадзора труб с горячей водой.

На месте около часа назад побывал и. о. начальника комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Борис Кирьянов. По его мнению, в такой цвет теплоноситель окрашивают специально, чтобы жители нашего города не сливали горячую воду из батарей для собственных нужд.

Как считают экологи, цветное вещество не должно отразиться на самочувствии уток, которые обитают в нескольких десятках метров от места впадения окрашенного ручья в речку. Будут ли специалисты отбирать пробы на анализы, пока неизвестно.