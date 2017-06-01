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Экологический десант металлургов Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 16:40 Категория: Экология

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В Год экологии и в преддверии 260-летия предприятия работники Кыштымского медеэлектролитного завода приводят в порядок реку Кыштымку,  протекающую рядом с призаводской территорией.

Вчера утром участники  экологическиого десанта, вооружённые граблями, вилами и мётлами, сначала отправились на берег Нижне-Кыштымского пруда, на котором заблаговременно был снижен уровень воды. Отсюда они двинулись вдоль речки, избавляя её от накопившегося стараниями безответственных горожан мусора.

В мужскую часть команды вошли 12 представителей всех подразделений КМЭЗ. Женская бригада состояла из сотрудниц отдела экологической безопасности.

Из реки извлекли, помимо водорослей и тины, пустые бутылки и банки из-под пива, разбухшие ветви деревьев, всевозможное тряпьё и даже тяжёлую бетонную урну. Многотонному КАМАЗу пришлось сделать несколько рейсов на городской полигон твёрдых бытовых отходов. Вес собранного со дна реки мусора составил в пределах семи тонн.

Работники КМЭЗ постарались очистить от зарослей бетонные откосы Кыштымки и придать аккуратный вид газонам у проходной завода.

По словам заместителя главного инженера по экологической безопасности и системам менеджемента Галины Ткачёвой, подобные акции впредь станут традиционными и будут проходить ежегодно. Но хорошо бы и жителям  микрорайона Нижнего Кыштыма повысить свою экологическую культуру.

 

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Молодцы! Реальное дело!
 
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