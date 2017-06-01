Экологический десант металлургов Кыштыма
Автор: КР от Вчера, 16:40 Категория: Экология
В Год экологии и в преддверии 260-летия предприятия работники Кыштымского медеэлектролитного завода приводят в порядок реку Кыштымку, протекающую рядом с призаводской территорией.
Вчера утром участники экологическиого десанта, вооружённые граблями, вилами и мётлами, сначала отправились на берег Нижне-Кыштымского пруда, на котором заблаговременно был снижен уровень воды. Отсюда они двинулись вдоль речки, избавляя её от накопившегося стараниями безответственных горожан мусора.
В мужскую часть команды вошли 12 представителей всех подразделений КМЭЗ. Женская бригада состояла из сотрудниц отдела экологической безопасности.
Из реки извлекли, помимо водорослей и тины, пустые бутылки и банки из-под пива, разбухшие ветви деревьев, всевозможное тряпьё и даже тяжёлую бетонную урну. Многотонному КАМАЗу пришлось сделать несколько рейсов на городской полигон твёрдых бытовых отходов. Вес собранного со дна реки мусора составил в пределах семи тонн.
Работники КМЭЗ постарались очистить от зарослей бетонные откосы Кыштымки и придать аккуратный вид газонам у проходной завода.
По словам заместителя главного инженера по экологической безопасности и системам менеджемента Галины Ткачёвой, подобные акции впредь станут традиционными и будут проходить ежегодно. Но хорошо бы и жителям микрорайона Нижнего Кыштыма повысить свою экологическую культуру.
Комментарии
Экологический десант металлургов Кыштыма (VIKMAL)
Молодцы! Реальное дело! >>>
В Кыштыме в этом году объёмы капремонта увеличились втрое, но работы на многоквартирных домах ещё и не начинались (житель Н-Кыштыма)
Radishev, вы головой стукнулись? Какая власть? Забудьте это слово. Нет власти. Есть партнеры по бизнесу со всем вытекающим для населения дерьмом. Альф, это вы головой стукнулись. Почитайте вчер >>>
В Кыштыме в этом году объёмы капремонта увеличились втрое, но работы на многоквартирных домах ещё и не начинались (Альф)
Radishev, вы головой стукнулись? Какая власть? Забудьте это слово. Нет власти. Есть партнеры по бизнесу со всем вытекающим для населения дерьмом. >>>
В Кыштыме в этом году объёмы капремонта увеличились втрое, но работы на многоквартирных домах ещё и не начинались (Radishev)
И не начнутся - рано еще. В последний момент, осенью, когда будет не до проверок качества, лишь бы хоть как-то успеть до зимы, тогда все быстренько и сделают. Увы, другого ожидать не приходится, в >>>
В Кыштыме в этом году объёмы капремонта увеличились втрое, но работы на многоквартирных домах ещё и не начинались (Горожанин)
И не начнутся - рано еще. В последний момент, осенью, когда будет не до проверок качества, лишь бы хоть как-то успеть до зимы, тогда все быстренько и сделают. >>>
Все комментарии