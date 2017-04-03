В Кыштыме предприятия выстраиваются в очередь за талонами на вывоз мусора

Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Экология

В Кыштымском городском округе до 5 мая объявлен санитарный месячник по уборке и благоустройству территорий города и посёлков. Традиционно в этот период управление городского хозяйства выдаёт предприятиям и организациям талоны на бесплатный вывоз мусора на городской полигон твёрдых бытовых отходов. Их выдают в кабинете № 415 администрации округа.

И с каждым годом талонов требуется всё больше. В рамках субботников в 2014 году на полигон было вывезено 6050 кубометров отходов, в 2015-м – 6200, а в прошлом – 9800 кубометров.

Как сказал сайту «КР» начальник управления городского хозяйства Александр Головачёв, для предприятий и организаций приготовлено около тысячи талонов. Только с начала этой недели выдано уже больше 300 талонов.

В городе к уборке улиц и тротуаров активно приступил «Дорсервис». Машобъединение выделило рабочих для очистки речной протоки. Практически ликвидирована свалка около нового пятиэтажного дома на улице Республики, 35. Начали очистку закреплённых территорий школы.

К наведению чистоты подключается и частный сектор. Председатели уличных советов подали более 60 заявок на выделение транспорта для вывоза бытового мусора начиная с 19 апреля.