В окрестностях Кыштыма обнаружены древнейшие минералы
Автор: КР от Вчера, 14:12 Категория: Экология
Житель Тайгинки, бывший экскаваторщик Василий Лежнев случайно наткнулся в окрестностях своего родного посёлка выход редкой разновидности глубинных горных пород. Как утверждает главный научный сотрудник института минералогии Уральского отделения Академии наук России, доктор геолого-минералогических наук Виктор Кориневский, в одном таком выходе учёным удалось обнаружить и исследовать более 30 минералов, среди которых оказались такие уникальные, как шриланкит и сапфирин.
– Эти минералы образуются в недрах земли на глубине от 100 до 300 километров, – сказал сайту «КР» Василий Лежнев. – Каким образом они оказались практически на поверхности, непонятно. Скорее всего, в результате движения земной коры их попросту когда-то вытолкнуло из недр наружу.
Лежнев коллекционирует минералы почти 40 лет. Сервант в гостиной комнате заставлен не посудой или книгами, а именно минералами, найденными вблизи посёлка Тайгинки и Кыштыма. Познакомиться с его богатой коллекцией приезжают такие же увлечённые люди и учёные со всей России.
Подробнее – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».
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