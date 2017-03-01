Американцы, французы и чехи прибыли в Кыштым, чтобы обсудить вопросы радиации

Автор: КР от Сегодня, 17:34 Категория: Общество

На базе санатория «Дальняя Дача» в эти дни проходит XII Международный уральский семинар «Радиационная физика металлов и сплавов». Организаторами семинара выступили Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Евгения Забабахина, расположенный в Снежинске, Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук и Научный совет по радиационной физике твёрдого тела отделения физических наук Российской академии наук.

На семинар приехали более 120 учёных и специалистов со всей России. Есть и представители иностранных государств, в частности, США, Франции, Чехии и Казахстана. Большинство участников конференции – сотрудники ядерного центра Снежинска.

В этом году в рамках семинара работает «Школа молодого докладчика». Тематика встреч не меняется из года в год, но, как отмечает член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник, научный руководитель отдела Института физики металлов Борис Гощицкий, каждый раз появляются новые идеи.

Американец Майкл Шорт, впервые принимающий участие в таком семинаре, считает, что только в России, а особенно на Уральском семинаре, обсуждаются результаты экспериментов с высокими дозами облучения. Больше всего иностранца интересуют доклады о нейтронном повреждении конструкционных материалов. В США, по его словам, в этом отношении, в сравнении с Россией, сложилась удручающая ситуация.

В рамках семинара запланировано проведение круглого стола. Кроме того, будет обсуждена программа совместных работ с США.