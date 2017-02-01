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Спортсмены из Кыштыма стали лучшими в сноуборде на Егозе

Автор: КР от Вчера, 17:59 Категория: Спорт

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В минувшее воскресенье в окрестностях Кыштыма состоялись соревнования по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов на кубок Егозы.  Спортсмены из Челябинска, Озёрска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Миасса, Кыштыма, Екатеринбурга и Каменск-Уральского  приехали в горно-лыжный комплекс «Егоза», чтобы показать своё мастерство, встретиться с друзьями по увлечению и насладиться прелестями катания по свежевыпавшему снегу. Кубок 2017 года собрал на склонах одноимённой горы более 100 человек.

 

Представителям Кыштыма не удалось заявить о себе в горных лыжах, зато сноубордисты не посрамили честь родного города. Среди женщин третьей стала Анна Копылова. Влад  Малёв завоевал золото в мужских состязаниях.

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