Спортсмены из Кыштыма стали лучшими в сноуборде на Егозе

Автор: КР от Вчера, 17:59 Категория: Спорт

В минувшее воскресенье в окрестностях Кыштыма состоялись соревнования по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов на кубок Егозы. Спортсмены из Челябинска, Озёрска, Снежинска, Верхнего Уфалея, Миасса, Кыштыма, Екатеринбурга и Каменск-Уральского приехали в горно-лыжный комплекс «Егоза», чтобы показать своё мастерство, встретиться с друзьями по увлечению и насладиться прелестями катания по свежевыпавшему снегу. Кубок 2017 года собрал на склонах одноимённой горы более 100 человек.

Представителям Кыштыма не удалось заявить о себе в горных лыжах, зато сноубордисты не посрамили честь родного города. Среди женщин третьей стала Анна Копылова. Влад Малёв завоевал золото в мужских состязаниях.