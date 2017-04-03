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» » Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал распоряжение об установлении в южноуральских лесах пожароопасного сезона

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал распоряжение об установлении в южноуральских лесах пожароопасного сезона

Автор: КР от Сегодня, 14:37 Категория: Экология

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В связи со сходом снежного покрова на многих территориях нашей области повышается пожароопасная ситуация. Анализ пожароопасного периода нескольких последних лет показывает, что первые лесные пожары фиксировались уже во второй декаде апреля, – подчеркнул  Дубровский.

 

Ранее глава региона утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории Южного Урала на период пожароопасного сезона 2017 года. Документ также прошёл согласование в федеральном агентстве лесного хозяйства. Определены места размещения и привлечения лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования. Организован мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров: к работе готовы 32 наблюдательных пункта, утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования. Назначены руководители тушения лесных пожаров.

 

 

Наша задача – обеспечить максимально оперативное взаимодействие всех служб в целях защиты населённых пунктов и объектов экономики Южного Урала от чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, – прокомментировал ситуацию вице-губернатор Олег Климов.

 

В Кыштымском городском округе также завершены подготовительные работы к пожароопасному сезону. Как сказал сайту «КР» руководитель Кыштымского лесничества Игорь Киселёв, первой на тушение лесного пожара будет реагировать специально созданная бригада при «Кыштымском лесе». В случае необходимости, в тушении будут задействованы средства и силы всех градообразующих предприятий – радиозавода, Кыштымского медеэлектролитного завода, машиностроительного объединения, а также Тайгинского горно-обогатительного комбината.

 

В прошлом году первый лесной пожар был зарегистрирован на территории нашего округа 17 апреля.

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