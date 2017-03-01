Кыштымцы завоевали три медали на международной выставке домашней, декоративной птицы и голубей

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Экология

На снимке: Евгений Братищев, Анатолий Ховаев, Иван Клименко.

Как уже сообщалось на сайте «КР» кыштымские голубеводы приняли участие в Первой международной выставке домашней, декоративной птицы и голубей, которая 3-4 марта проходила в Троицке. Её организаторами выступили министерство сельского хозяйства Челябинской области и Южно-Уральский государственный аграрный университет.

В международной выставке приняли участие более 40 ведущих голубеводов из Казахстана, Челябинской области и других регионов России. В Кыштыме уже 10 лет существует клуб голубеводов, который возглавляет Иван Клименко. На международной выставке в Троицке вместе с ним своих элитных голубей демонстрировали публике Евгений Братищев и Анатолий Ховаев.

Все трое кыштымцев получили золотые медали, грамоты и кубки. Анатолия Михайловича Ховаева отметили за голубей Лахора, которые были признаны на выставке лучшими в этой породе. Ивану Константиновичу Клименко медаль вручили за породу Ростовские статные, а Евгению Ивановичу Братищеву – за Павлинов.

Многих участников выставки наши земляки пригласили в Кыштым на празднование юбилея города, когда будет проводиться традиционная выставка голубей.