Из Кыштыма на международную выставку повезут Польских рысей, Китайских чаек и Лахоров

Автор: КР от Вчера, 12:56 Категория: Общество

Кыштымский клуб голубеводов, который сегодня объединяет 28 человек, в этом году отмечает 10-летие со дня своего создания. Как сказал сайту «КР» его руководитель Иван Клименко, сейчас вместе с Евгением Братищевым и Анатолием Хаваевым он готовится участвовать в Первой международной выставке домашней, декоративной птицы и голубей, которая будет проходить в Троицке 3-4 марта.

В ней примут участие более 40 ведущих голубеводов из Казахстана, Челябинской области и других регионов России, а уж кыштымцам – сам бог велел. На протяжении многих лет в День города в Кыштыме проходит традиционная выставка голубей. Президент областного клуба голубеводов Сергей Мицуков уже отмечал, что по своему статусу она вполне может считаться региональной, поскольку в ней участвуют голубеводы из 10-15 территорий Челябинской области.

На выставку в Троицк Иван Клименко повезёт такие породы голубей, как Польские рыси, Китайская чайка, Статные, Евгений Братищев – Павлинов, Николаевских, а Анатолий Ховаев покажет Лахорнов и других пернатых.

В июне клуб голубеводов в День города традиционно пригласит земляков полюбоваться на своих породистых питомцев. Самых рьяных поклонников необычных птиц поощрят медалями и кубками. Всех участников выставки кыштымцы угостят знаменитыми рыбными пирогами, которыми всегда восторгаются все приезжие голубеводы.