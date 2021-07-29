В Кыштымском округе клещи притихли, однако терять бдительность всё равно не стоит

Вчера, 12:18 Категория: Экология

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По информации Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме, сезон клещевой активности перешёл в пассивную фазу – за прошлую неделю с укусами этих членистоногих за медицинской помощью обратилось всего четыре человека. Ещё неделей раньше – десять человек.

Тем не менее, отмечают специалисты, расслабляться рано. В конце августа-сентябре клещи снова становятся активными, так как готовятся к зимней спячке.

Всего с начала нынешнего весенне-летнего сезона жертвами клещей стали 566 кыштымцев (в 2020 году за аналогичный период – 498). Клещевых инфекций не зарегистрировано.