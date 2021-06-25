Кыштымцы могут собирать грибы не только в лесах, но и в самом центре города

Вчера, 14:34 Категория: Экология

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Уже с пару недель в грибных группах ВКонтакте народ выставляет фотографии с «тихой охоты». Направления самые разные: Увильды, Кузнецкое, Кулуево, Чебаркуль, Миасс. Но если раньше хвастались единичными грибными особями, то в последние дни стали выкладывать фото с большим урожаем и подписями «Полезли родимые!»

А пару дней назад и перед зданием администрации Кыштыма появились …грибники. Между елями после дождичка мужчина с женщиной собирали молоденькие шампиньоны. Всё, как положено, с ножиком и пакетом… Причём их не смущало то, что грибная полянка была в нескольких шагах от оживлённой автодороги.

Кыштымские грибники везут маслята, подберёзовики, подосиновики и белые со стороны Дальней дачи, Кузнецкого, базы отдыха «Травакуль». Есть грибочки и по дороге на Касли, и в сторону Аргаяша. Говорят, что смысла давать точные ориентировки грибных мест нет: кто-то и наступит – не увидит, а кто-то и под землёй гриб почувствует. Грибы есть в каждом лесу, просто надо уметь их искать. Такое умение приходит с опытом.