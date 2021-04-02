В Кыштыме дан старт весенним субботникам

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Согласно распоряжению губернатора Челябинской области от 22 марта «О проведении весенних субботников по санитарной очистке территорий городов и населённых пунктов Челябинской области в 2021 году», а также постановлению администрации округа «О проведении весенних субботников по санитарной очистке территории Кыштымского городского округа», в период с 1 апреля по 1 июня этого года будут организованы субботники.

В Кыштыме уже утвержден состав штаба, отвечающий за организацию и контроль за проведением субботников. Организационное заседание штаба состоялось в пятницу на прошлой неделе. Был составлен перечень требующих уборки территорий общего пользования. За каждым членом городского штаба закреплена своя территория.

Кыштымский округ разделён на четыре зоны – частный сектор; многоквартирная застройка; территории, закреплённые за организациями и предприятиями; незакреплённые территории.

При активном участии 77 председателей уличных комитетов будут убираться улицы частного сектора. Зона многоквартирной застройки будет преображаться силами собственников МКД при организации мероприятий УК, ТСЖ, ТСН и ЖК. Территории, закреплённые за организациями, учреждениями и предприятиями, приведут в порядок соответствующие организации. Территории, находящиеся в статусе общего пользования и не закреплённые на постоянной основе за какой-либо организацией, будут убираться при поддержке организаций, активных граждан, волонтёров.

В период месячника будут организованы субботники на кладбищах (сбор, погрузка, вывоз, захоронение мусора).

По данным управления городского хозяйства администрации округа, ежегодно количество участников субботников растёт. Так, например, в 2019 году на уборку родного города вышли девять тысяч 93 жителя округа.

24 апреля на территории РФ будет организован Всероссийский субботник. Он пройдёт на дворовых и общественных территориях, благоустройство которых проводилось в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», в том числе участвующих в рейтинговом голосовании в 2021 году.

Напомним, в Кыштыме поэтапно реализуется портфель проектов «Прошлое – в настоящем и будущем» по реконструкции исторического центра города и созданию пешеходного туристического маршрута. Проект объединяет популярные и востребованные пространства, ставшие лидерами голосования по выбору общественной территории для благоустройства в 2018 году. В него вошли Народный дом, набережная, мосты, парк имени Пушкина, городская площадь, Белый дом, чугунный фонтан. В 2020 году к этим местам, учитывая мнение жителей, добавилась ещё и набережная вдоль речки Кыштымка. Теперь кыштымцам предстоит решить: какая её часть будет благоустраиваться в первую очередь уже в 2022 году: южный водосбросной тракт или северный водосбросной тракт?

Голосование состоится с 26 апреля по 30 мая включительно на сайте https://74.gorodsreda.ru/. Выбрать территорию и проголосовать может любой житель Кыштымского городского округа старше 14 лет. Вход на портал предусмотрен как через портал госуслуг, так и по регистрации по номеру мобильного телефона. Для организации проведения голосования проведён набор волонтёров, которые окажут помощь и содействие жителям города.

Тема весенних субботников стала сегодня одной из основных на расширенном оперативном совещании при главе округа. Подводя итог, Людмила Шеболаева подчеркнула: «К 1 мая в городе должно быть чисто!»