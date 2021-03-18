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В Кыштыме очищают от снега крыши зданий

Сегодня, 14:28 Категория: Экология
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Особое внимание уделяется зданиям со скатными крышами. В частности, речь идёт о двухэтажных жилых домах на улице Ленина.

 

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук осуществляет контроль за объектами социальной сферы. По информации, поступившей недавно от директоров учреждений среднего профессионального образования, кровли их зданий уже очищены от снега.

 

Ведётся контроль и за другими учреждениями социальной сферы: соответствующие приказы изданы, осмотры кровель осуществляются, при необходимости их очистка будет организована.

 

 

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Теги: Кыштым снег крыши

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