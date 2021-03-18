В Кыштыме на особый контроль взята работа по очистке крыш от снега

Сегодня, 14:00 Категория: Экология

133

0

По данным управления организационно-контрольной работы администрации Кыштымского городского округа, вчера губернатором Алексеем Текслером руководителям муниципалитетов региона было направлено поручение проработать с управляющими компаниями и подведомственными учреждениями вопрос очистки крыш жилых домов и социальных учреждений от снега и льда.

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий было оперативно размещено на сайте администрации и газеты «Кыштымский рабочий» и в социальных сетях.

По указанию главы округа Людмилы Шеболаевой информация была незамедлительно доведена до руководителей управляющих компаний и ТСЖ Кыштымского округа. Компании проводят осмотры крыш (особое внимание уделяется скатным кровлям), ведут, при необходимости, очистку от снега.

Помимо жилого фонда на постоянной основе ведётся взаимодействие с предприятиями торговли. Вчера, 19 марта, проводилось совещание в МФЦ с субъектами малого предпринимательства, где один из вопросов также был связан со своевременной очисткой кровель и территорий. В Кыштыме для предпринимателей есть чат в мессенджере, куда выкладывается вся важная и необходимая информация. Индивидуальные предприниматели и руководители кыштымских предприятий и организаций были оперативно проинформированы о необходимости оперативно очистить свои объекты от снега и наледи.